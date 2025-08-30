Sites da Prefeitura de Campo Grande apresentam instabilidade, mas dados seguem seguros

Prefeitura informa que sistema interno funciona normalmente; causa da instabilidade ainda é investigada

Na tarde deste sábado (30), os sites e serviços on-line da Prefeitura de Campo Grande continuam enfrentando instabilidade, prejudicando o acesso de usuários que dependem dos sistemas digitais do Executivo municipal.

A Prefeitura informou que, até o momento, não há confirmação de ataque hacker. O sistema interno segue funcionando normalmente e os dados permanecem seguros.

De acordo com a nota divulgada, a instabilidade estaria relacionada ao acesso externo aos sites, e as equipes técnicas continuam trabalhando para identificar a causa e restabelecer totalmente os serviços.

