Dois homens condenados são presos por tráfico de drogas em Aparecida do Taboado

Nesta terça-feira (15), dois homens condenados foram presos por tráfico de drogas em Aparecida do Taboado.

As capturas ocorreram de forma coordenada e sem resistência. Os investigados foram localizados e capturados pela polícia sem resistência. Eles foram encaminhados à unidade prisional, onde permanecem. Os mandados de prisão expedidos pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior com penas em regime fechado.

As prisões ocorreram por causa da regressão de regime anteriormente concedido, que foi causado por descumprimentos prarticados pelos homens, identificados pelo Judiciário.

A polícia busca outros indivíduos com mandados de prisão em aberto na região. As prisões foram realizadas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.