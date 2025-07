Campanha no Dia do Amigo arrecada doações para famílias em situação de vulnerabilidade na Capital

Ação promovida pela LBV recebe alimentos e eletrônicos usados até o dia 20 de julho na região do Aero Rancho

A campanha “Amigo Solidário”, organizada pela Legião da Boa Vontade (LBV), começou ontem (14) e está arrecadando doações em Campo Grande até o próximo sábado (20). A iniciativa busca mobilizar a população para contribuir com famílias em situação de vulnerabilidade social por meio da entrega de alimentos não perecíveis, eletrodomésticos usados e também doações em dinheiro.

A ação ocorre no Centro Comunitário de Assistência Social da entidade, na Avenida Dr. Gunter Hans, 5055, no bairro Aero Rancho – setor VII. Além das doações físicas, a campanha também busca voluntários dispostos a atuar em ações sociais futuras, mediante inscrição pelo site da organização.

Segundo a LBV, também são aceitas doações de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos que seriam descartados, dentro do projeto “Eletrosolidário”, que dá novo destino a esses materiais.

A campanha foi lançada por ocasião do Dia do Amigo, celebrado em 20 de julho, e pretende estimular a participação de mais pessoas nas ações sociais. O objetivo é fortalecer redes de apoio comunitário em um momento em que os indicadores de pobreza e insegurança alimentar seguem elevados no país.

Contribuições também podem ser feitas por meio de transferência via Pix, com a chave [email protected]. Mais informações estão disponíveis no site da organização ou pelo telefone (67) 3378-1748.

