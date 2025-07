Com foco na prevenção, Casa Rosa atende mais de 150 pessoas em mutirão de saúde na Capital

Moradores do bairro Tijuca II receberam consultas e exames gratuitos voltados à detecção precoce do câncer de mama e de próstata

Consultas médicas, exames clínicos e orientações sobre saúde marcaram o mutirão realizado no último sábado (12) pela Casa Rosa, na Capital. Ao longo da manhã, 153 atendimentos gratuitos foram oferecidos na sede da instituição, no bairro Tijuca II, com foco na prevenção dos cânceres de mama e de próstata.

A atividade reuniu profissionais de diversas áreas e contou com o apoio do Projeto Casa Azul, iniciativa que atua na promoção da saúde masculina. Os atendimentos buscaram facilitar o acesso a serviços que, muitas vezes, ficam fora do alcance da população, especialmente quando se trata de prevenção.

“O objetivo é salvar vidas com cuidado, prevenção e dignidade. A saúde começa pelo acesso. Quando levamos exames e consultas para perto da população, rompemos barreiras e damos oportunidade para que mais pessoas se cuidem a tempo”, afirmou o médico mastologista Victor Rocha, voluntário e idealizador da Casa Rosa.

Referência no atendimento pelo SUS, a instituição ficou conhecida por reduzir filas de espera para exames e biópsias de mama. Com a parceria do Casa Azul, a proposta agora se estende também à saúde do homem, ampliando o alcance das ações.

A Casa Rosa informou que novas edições do mutirão estão previstas para os próximos meses, com a proposta de levar os serviços gratuitos a outros bairros da cidade.

