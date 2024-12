Dois homens com mandados de prisão em aberto são detidos

A Polícia Militar realizou, nos dias 04 e 06 de dezembro, a prisão de dois homens com mandados de prisão em aberto, durante patrulhamentos preventivos em Rio Verde de Mato Grosso – MS.

No dia 04/12, enquanto realizavam policiamento na Rua Tiradentes, Bairro Coronel Manoel Mariano, os policiais observaram um homem de 35 anos em atitude suspeita.

Durante a abordagem, foi realizada consulta no sistema SIGO, onde constatou-se que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto. Ele foi detido imediatamente e conduzido à delegacia.

Segunda Ação – Rua Osvaldo Cruz

Já no dia 06/12, na Rua Osvaldo Cruz, Jardim José Antonio, a guarnição identificou e prendeu um homem de 32 anos também com mandado de prisão expedido. A detenção ocorreu de forma rápida e sem incidentes.

Os dois indivíduos foram entregues à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis e estão à disposição da Justiça. As prisões reforçam o compromisso da Polícia Militar com a segurança da população, atuando de forma incisiva no combate à criminalidade e no cumprimento de determinações judiciais.