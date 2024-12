Aulão na Mace prepara alunos para a realização do Passe/UFMS

Visando a Véspera do Passe/UFMS, que acontecerá neste domingo (8), o colégio Elite Mace realizou hoje (6), um aulão preparatório com os alunos.

Os estudantes puderam aproveitar dicas e macetes orientados pelos melhores professores, que prepararam aulas focadas na resolução de exercícios que estavam nas provas dos anos anteriores.

O Passe (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) é uma forma de ingresso na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que tem como objetivo medir o aprendizado do aluno ao final de cada ano do Ensino Médio.

No final da 3 série do Ensino Médio, após concluírem as três etapas da prova, os estudantes são classificados e podem entrar na Universidade sem a necessidade do vestibular.

