Mato Grosso do Sul garante mais de US$ 5 milhões para obra estruturante em Amambai

O Estado também deve receber recursos do Focem para projetos em Ponta Porã e Corumbá, somando mais de 21 milhões de dólares ao todo

Mato Grosso do Sul garantiu, nesta quinta-feira (05), US$ 5,1 milhões (mais de R$30 milhões) para a construção do Contorno Viário de Amambai, com recursos do Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul (Focem). A aprovação do projeto aconteceu na reunião do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, em Montevidéu, Uruguai.

Além desta, outras duas propostas de Mato Grosso do Sul, já aprovadas, estão em vias de conclusão e devem ter os valores garantidos no início de 2025. São elas: programa de desenvolvimento na faixa de fronteira de Ponta Porã, no valor de US$ 7 milhões (R$ 42 milhões) e outro para Corumbá, para o projeto de redução nos níveis de perdas de água, cerca de US$ 9,1 milhões (cerca de R$ 55 milhões). Com os recursos internacionais, soma-se a contrapartida de pelo menos 15% do Governo de Mato Grosso do Sul.

Há 12 anos, o Brasil não podia apresentar projetos para aprovação do Focem, por conta de dívidas que foram quitadas pelo Governo Federal. “Quitamos todas as dívidas para que os municípios de fronteira pudessem ter este financiamento. Em Mato Grosso do Sul temos três projetos aprovados, isso é resultado de muito trabalho da parceria do Governo Federal de Mato Grosso do Sul”, ressaltou a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento).

“Para nós é uma alegria, porque consolida um planejamento do Governo do Estado, onde fui designado pelo governador Eduardo Riedel e o secretário Eduardo Rocha (Casa Civil), para apresentação deste projeto. É uma vitória para o Estado e para a população que vive nesses municípios”, disse o Sebastião Nunes da Silva, diretor-geral do Escritório de Relações Institucionais e Políticas de MS, designado pela Casa Civil do Estado.

O secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, destacou a atuação das gestões para que os projetos fossem aprovados e um já com recurso garantido. “As somas dos trabalhos e esforços dos Governos federal e de Mato Grosso do Sul, com o município de Amambai, garantiram o resultado vitorioso e de extrema importância para o nosso Estado”, finalizou.

Participaram também da agenda Luciana Botafogo, presidente do FONPLATA, Antonio Simões, Embaixador do Brasil junto ao Mercosul e ALADI, Verónica Ríos, coordenadora executiva da Unidade Técnica do FOCEM, João Moura, técnico sênior do FOCEM, Laura Nunes, coordenadora de Comunicação e Informação do FOCEM, Sonia Gonzales, técnica sênior do FOCEM, e Marcel Felices, analista de projetos do FOCEM.

Obra

O contorno viário de Amambai abrange a rodovia MS-386, com início na saída para Ponta Porã, passando pela saída para Caarapó, Tacuru, na MS-156, e seguindo até a saída de Juti, na MS-289. O projeto impacta diretamente na logística da cidade, ampliando a mobilidade dos transportes de carga, como também, aliviando o fluxo do tráfego urbano.

Com informações da Agência de Notícias de MS.