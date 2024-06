Homem aborda ex-companheira várias vezes e acaba preso por descumprir medida protetiva

Durante percurso, criminoso chegou a jogar o carro na frente da moto da ex-companheira para que ela parasse

Na tarde de terça-feira (11), a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidauana-MS, cumpriu um mandado de prisão preventiva, representado pela autoridade policial e deferido pelo Poder Judiciário de Aquidauana. Foi preso D.V.V., de 38 anos de idade, por descumprimento de medida de protetiva de urgência.

Segundo consta, o autor teria abordado sua ex-companheira diversas vezes, mesmo após o deferimento de medidas protetivas de urgência. Na primeira ocasião, ele teria ido até a residência dela pedindo que ela se mudasse, pois só assim ele iria esquecê-la.

Na segunda vez, ele a abordou na rua, pedindo que ela o desbloqueasse do whats app para ele conversar com ela e, caso ela não desbloqueasse, ele iria até a casa dela. Por fim, durante o evento “Encontro de Relíquias”, ocorrido na cidade de Aquidauana, o autor teria visualizado a vítima e, após essa sair do evento, ele a teria seguido e a abordado, em via urbana, no semáforo.

A vítima saiu do local e ele continuou seguindo ela, vindo a jogar o carro dele na frente da moto dela, para que ela parasse. Nesse momento, a vítima questionou o que ele queria, mas ele ficou quieto, e ela conseguiu se desvencilhar dele e sair.

Diante disso, o autor foi conduzido até a Delegacia de Atendimento à Mulher, onde foi cumprida a prisão.

