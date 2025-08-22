Débora Benevides avança à final no Mundial de Canoagem em meio a temporal em Milão

A campo-grandense Débora Benevides garantiu, na quinta-feira (21), vaga na final do VL2 200 metros no Mundial de Canoagem e Paracanoagem, em Milão, na Itália. A atleta concluiu a classificatória em terceiro lugar, com o tempo de 1min04s39, e foi a única da seleção paralímpica a completar a prova, após um forte temporal atingir a cidade italiana e interromper as disputas.

Débora avaliou que conseguiu manter o ritmo mesmo com as condições adversas. “Eu consegui acabar minha prova, foi uma prova muito boa, apesar de muito vento, mas eu gostei bastante do meu desempenho”, publicou nas redes sociais.

Outros oito brasileiros ainda competiriam, mas tiveram as baterias suspensas pela chuva com granizo. Entre eles estava Mari Santilli, do VL3, que já estava na raia quando a organização interrompeu o evento. “Eu já estava na água, aquecida e preparada, mas infelizmente a chuva e umas pedrinhas de granizo nos expulsaram. Agora é aguardar para voltar à água na sexta-feira. O importante é que, apesar da chuva, está todo mundo bem”, relatou à CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem). A previsão é que as provas sejam realizadas nesta sexta-feira (22), caso o tempo se estabilize.

Na Canoagem Velocidade, os três representantes do Brasil avançaram. Gabriel Assunção ficou em segundo na semifinal da categoria C1, com 1min49s e garantiu vaga na final. Ele também disputou as classificatórias da C2, em duplas, ao lado de Jacky Godmann, e terminou em quarto lugar (1min39s49). No feminino, Valdenice classificou em terceiro no C1, com o tempo de 47s50. Os três avançaram à semifinal, que acontece também nesta sexta-feira.

O sul-mato-grossense Fernando Rufino, campeão paralímpico, venceu as classificatórias da VL2 na quarta-feira (20) e já está classificado. Todas as finais estão previstas para sábado (23).

Por Mellissa Ramos

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram