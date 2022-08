DOF prende homem transportando 300 kg de maconha

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) em trabalho conjunto com a Polícia Civil, apreenderam ontem (10), mais de 300 quilos de maconha, próximo ao município de Dourados. O condutor do veículo, que não teve identidade divulgada, foi preso em flagrante e encaminhado a delegacia de polícia para registro do crime.

Conforme divulgado pelo boletim de ocorrência, os entorpecentes eram transportados em um veículo perto de Dourados. O flagrante ocorreu após os policiais do DOF realizarem uma fiscalização, dando sinal de parada, que foi obedecida pelo motorista.

Em vistoria, os policiais encontraram mais de 300 kg de maconha e skunk em compartilhamento interno escondido no automóvel.

O condutor e a droga foram encaminhados a delegacia do município.

