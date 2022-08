Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Seu jeito altruísta fica mais evidente nesta quinta, Áries, e você vai se esforçar para estender a mão se algum amigo ou pessoa próxima estiver precisando de ajuda. Já as finanças pedem cuidado extra com gastos — se sair comprando tudo o que vê pela frente, vai ficar muito difícil dar conta da chuva de boletos lá na frente! Depois do almoço, Vênus entra no seu paraíso astral e promete ótimas vibes tanto no amor quanto nas finanças. Ainda assim, pense duas vezes antes de emprestar uma grana para um amigo. Apesar de alguns desafios, e do ciúme exagerado, você e o mozão vão acabar se entendendo no final. Ufa! A conquista pode surpreender, mas talvez tenha que disputar o contatinho com uma amiga.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você começa o dia com foco total na carreira e pode fazer planos a longo prazo para conquistar o reconhecimento que merece – só mantenha isso em segredo, por enquanto. A vida familiar também ganha destaque com as boas energias de Vênus. Ainda assim, tente passar mais tempo com o pessoal de casa e faça a sua parte para evitar atritos. Se tiver que lidar com gente conservadora ou chata, avalie os prós e contras antes de entrar em uma discussão. Às vezes, ignorar um chato é a melhor escolha. Se tem compromisso, será preciso jogo de cintura para driblar alguns atritos com o mozão. A paquera pode surpreender, mas tente ver além das aparências para não ser enganada.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Raciocínio rápido e habilidade para se comunicar são qualidades que você tem de sobra, Gêmeos, mas Vênus promete reforçar isso a partir de agora e ainda acrescenta um toque de diplomacia. Ainda assim, vale ter cuidado com mal-entendidos. Fofocas e fake news também podem incomodar pela manhã, mas você terá ânimo de sobra pra dar a volta por cima. Seu maior desafio será manter o foco nas tarefas de rotina, mas não desista. Planos para uma viagem precisam de atenção redobrada, mas ajudam a descontrair. A paquera promete muitas novidades, seja pessoalmente ou nas redes sociais. Seu bom humor tem tudo para encantar o mozão, mas evite assuntos polêmicos agora.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Lidar com dinheiro pode ser um desafio nesta quinta, Câncer, mas também devem surgir algumas oportunidades para faturar. No trabalho, aproveite para encerrar assuntos pendentes antes de se envolver em novas tarefas. Há chance de descobrir um segredo se seguir a sua intuição afiada. Cuidado para não brigar com os amigos nem misturar amizade com dinheiro porque isso pode acabar mal, tá? Vênus promete boas energias para lidar com dinheiro, mas também destaca o seu lado possessivo. A atração física movimenta a paquera e traz algumas surpresas.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você tem tudo para se entender melhor com os colegas ou com pessoas próximas hoje. E com Vênus de mudança para o seu signo, seu magnetismo e carisma vão dar um show! Aproveite para cuidar de tarefas que podem ser feitas em equipe. Se anda pensando em fazer mudanças no visual, essa é a hora de se arriscar e tentar um novo look – tudo indica que vai ganhar elogios! Mas não se cobre demais nem dê tanta importância à opinião dos outros, especialmente no trabalho – confie no seu potencial. O romance promete bons momentos, mas também pode pintar discussão ou cobrança entre vocês dois. Busque a harmonia, ok?

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Seu jeito prático de lidar com o serviço será um trunfo na hora de resolver qualquer pendência, seja no trabalho ou em outra área. Como nem tudo será perfeito sem defeito, vale a pena redobrar a atenção ao lidar com informações, pessoas de fora ou assuntos que envolvam viagens e estudos. À tarde, o astral melhora e você pode esclarecer algo que precise de colaboração ou de informações de alguém que está longe. A saúde pede alguns cuidados mais tarde, principalmente com qualquer tipo de excesso. Vênus entra em um setor sensível para o seu signo e pede atenção na paquera e em assuntos amorosos. Se tem compromisso, aposte na descontração para animar o romance.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Esta quinta promete altos e baixos, por isso, nada de correr riscos desnecessários hoje, meu cristalzinho. Por um lado, você pode fazer contatos no trabalho, mostrar suas ideias e cuidar de tarefas que exigem criatividade. As tarefas em equipe também contam com a proteção das estrelas logo cedo, graças ao seu charme. Vênus está de mudança para Leão nesta tarde e também envia excelentes vibes para as amizades, o que ajuda a desfazer o clima tenso com a galera logo cedo. Muita calma com as redes sociais, tá? E se o romance e a conquista prometem fortes emoções, também há sinal de problemas e discussões no final do dia. Cabe a você lidar da melhor maneira com esses perrengues, bebê.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Pela manhã, pode ser produtivo cuidar de assuntos antigos ou ligados à família. Mas também pode surgir cobrança ou crítica no serviço, principalmente para quem trabalha em equipe. Faça sua parte e não deixe gente folgada tirar vantagem de você! À tarde, Vênus entra em Leão e desperta seu lado mais ambicioso. Aproveite pra botar as mãos na massa e melhorar sua produtividade – essa é a hora de causar boa impressão e batalhar por uma vaga melhor. O romance recebe a proteção das estrelas, mas você precisa fazer a sua parte e manter o ciúme sob controle, tá? O excesso de apego pode atrapalhar até os seus planos de paquera.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você começa a quinta mais falante do que o normal, o que ajuda a expandir seus contatos. Por outro lado, pode ser complicado manter o foco nas tarefas e, se não tiver cuidado, isso vai te colocar em algumas roubadas. O seu corpo também precisa de atenção e não vale a pena exagerar no serviço e acabar se sobrecarregando, Sagita! Não deixe a saúde em segundo plano. À tarde, Vênus entra em Leão e traz um sopro de otimismo para a sua vida, que deve contagiar todas as áreas. A paquera promete novidades, mas também pede atenção com gente de fora ou que tem alergia a compromisso. Converse com o mozão para esclarecer qualquer coisa que estiver incomodando.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Tudo o que envolve dinheiro ou patrimônio da família conta com boas energias logo cedo. Se está sonhando em encher o bolso, saiba que atividades ligadas a produtos ou serviços para o lar recebem as melhores vibes. À noite, porém, resistir às liquidações e aos gastos com bobagens pode ser mais complicado do que parece. Fuja dos boletos! Vênus entra em Leão à tarde e destaca seu sexto sentido, mas também favorece transformações profundas, inclusive nos assuntos amorosos. Você e o mozão podem conversar sobre qualquer coisa, mas seu desafio será controlar o ciúme. Excesso de possessividade pode jogar areia na conquista. Um lance recente pode se firmar se souber jogar suas cartas.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O dia começa a mil por hora, meu cristalzinho, e você pode sentir suas energias recarregadas! E vai precisar mesmo, porque alguns astros andam se desentendendo e trazem desafios ao longo do dia. O clima pode azedar com a família, mas coloque as diferenças pessoais de lado e se concentre em deixar as tarefas em dia. O astral melhora no final do dia e pode ter boas novas envolvendo dinheiro de família. A melhor notícia do dia é que Vênus se muda para Leão e traz good vibes para a vida amorosa em geral! A paquera pode emplacar, mas vai depender da sua iniciativa. Com o mozão, controle o ciúme e capriche nas demonstrações de carinho – vai compensar no final.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Talvez seja difícil desviar dos perrengues que vêm pela frente nesta quinta, mas fé no Pai que a coisa vai! Aliar intuição e praticidade pode resolver muita coisa no trabalho – pena que isso é mais fácil de falar do que fazer, bebê. A boa notícia é que Vênus entra em Leão e dá uma forcinha para você se concentrar nas questões mais práticas do dia a dia. A saúde também pode sair ganhando nessa história, desde que coloque seu bem-estar em primeiro lugar. Nas redes sociais, cuidado com indireta, comentário sarcástico ou intrigas que podem queimar seu filme com um contatinho. Com tanta coisa acontecendo, pode faltar energia para se dedicar mais ao mozão.