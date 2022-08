Auxílio Brasil: beneficiários com NIS final 3 recebem hoje

A Caixa Econômica Federal paga hoje (11) a parcela de agosto do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 3. A partir de agosto o valor mínimo a ser pago passou a ser R$ 600. Em janeiro, o valor mínimo do Auxílio Brasil voltará a R$ 400, a menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada.

Com a entrada de milhares que estava na fila de espera do programa, o benefício vai ser pago a 20,2 milhões de famílias e o valor médio será de R$ 607,88.

Para consultar as datas de pagamento, o valor e a composição das parcelas, basta o beneficiário acessar o aplicativo do Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social. Também pode ser acessado o Caixa Tem, que é usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Tradicionalmente, as datas do Auxílio Brasil seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos dez últimos dias úteis do mês. No entanto, uma portaria editada no início deste mês antecipou o pagamento da parcela de agosto para o período de 9 a 22.

Confira o calendário para o mês de agosto:

Quem recebe o Auxílio Brasil

O benefício é destinado a famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

Se a pessoa era beneficiária do Bolsa Família, o Aúxilio Brasil será pago automaticamente. Entretanto, se a pessoa não recebia o Bolsa Família, mas está no CadÚnico, o indivíduo vai para uma lista reserva. Se não esta cadastrada no CadÚnico, é necessário buscar um Cras para registro, sem garantias do recebimento do benefício.

Auxílio Gás

O Auxílio Gás também será pago hoje às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com NIS final 3. Com valor de R$ 110 neste mês, o benefício segue o calendário do Auxílio Brasil.

