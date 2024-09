DOF apreende veículo com produtos eletrônicos em Maracaju

Na noite da última quarta-feira(18), o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu um veículo VW Jetta carregado com produtos eletrônicos na cidade de Maracaju.

Os produtos esatavam sem a documentação legal exigida para a circulação e o comércio no Brasil. A apreensão ocorreu durante um patrulhamento pela rodovia MS-166, área rural do município de Maracaju.

Foi dada a ordem de parada ao condutor do Jetta e durante a vistoria foi encontrado um compartimento oculto onde estavam 84 aparelhos de telefone celular. Foram apreendidos, além dos 84 celulares, um kit da Starlink; três Tablets; dois videogames Play Station 5; e, 10 caixas de som Ecopower.

O homem de 35 anos disse que trabalha com frete de produtos ilegais de Ponta Porã para Campo Grande. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de 175 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras.

