PRF disponibiliza em aplicativo possibilidade de identificar motorista responsável por infração

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) disponibilizou através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, opção para que donos de automóveis identifiquem os motoristas responsáveis por infrações anotadas pela placa dos veículos.

Dessa forma, o trâmite poderá ser feito de forma digital, automática e ágil. A opção está disponível desde o dia 5 de setembro e pode ser acessada, também, pelo Senatran (Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito).

Com a modalidade, não será mais preciso que o motorista se desloque até unidades administrativas da PRF ou utilize os Correios.

A análise das interações será totalmente automatizada, garantindo processo instantâneo e livre de intervenção humana, o que reduz o risco de erros e agiliza o atendimento.

