Duas pessoas são presas por furto e receptação em Ivinhema

A Polícia Civil, por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais), da Delegacia de Ivinhema prendeu dois homens, de 27 e 28 anos, por furto e recptação de objeto escolar.

Segundo informações policiais, o homem, de 28 anos, furtou uma pia inox da escola municipal Professor Luizinho. Durante as investigações, os policiais conseguiram identificar o autor do furto, que confessou e indicou o local onde teria trocado o objeto. Uma equipe foi até uma residência localizada no Bairro Triguinã e encontrou a pia escondida nos fundos da casa de um homem, de 27 anos.

Os rapazes receberam voz de prisão em flagrante, pelo crime de furto qualificado e receptação.

Os dois passaram por audiência de custódia e tiveram suas prisões preventivas decretadas pelo Poder Judiciário de Ivinhema.

