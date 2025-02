Homem foge e abandona veículo com mais de 800 kg de drogas no interior do Estado

Ontem (5), policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam uma Fiat Strada preta carregada com 787,70 quilos de maconha e 13 quilos de skank na rodovia MS-295, na zona rural de Tacuru. O motorista do veículo fugiu e não foi localizado.

A equipe realizava um bloqueio policial quando ordenou a parada do condutor, que desobedeceu e acelerou. Cerca de dez quilômetros depois, os agentes encontraram o carro abandonado. Apesar das buscas, ninguém foi preso.

A droga apreendida foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Tacuru, e o prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 1,75 milhão. A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

