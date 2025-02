Acordo formalizado entre o MPMS, Governo e Prefeitura prevê construção de hospital em Corumbá

Na manhã desta quinta-feira (6), um acordo proposto pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) para a construção do novo hospital no município foi formalizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul e Prefeitura de Corumbá para a construção do novo hospital no município.

O governador Eduardo Riedel participou assinou o acordo que também garante os serviços de saúde oferecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) na Santa Casa da cidade.

“Este acordo mostra muito a pré-disposição e a maturidade de todos os envolvidos na busca de soluções, todos atuando pelo resultado. E quando a gente compartilha essa visão com as instituições, com a atuação do município, Estado, Assembleia Legislativa, para a melhoria do serviço público em todas as áreas, e faz o compromisso no âmbito da negociação, eu não tenho dúvidas que isso fortalece a mensagem de que nós precisamos permanentemente discutir e avançar em projetos estruturantes como este”, disse Riedel.

Ainda em fase de estudos para identificar as necessidades da região, considerada remota e com demandas específicas de logística e transporte, a unidade deverá ser concluída e entregue em seis anos, com previsão de oferecer 170 leitos.

“O acordo é para findar uma ação civil pública, que já se arrasta há muitos anos, onde se discute o destino da Santa Casa de Corumbá. E o Estado se comprometeu, num prazo de seis anos, construir um novo hospital no município, que vai substituir o atual, que é centenário e já não tem mais estrutura física para suportar as necessidades de uma prática médica de alta complexidade. A região precisa de uma unidade hospitalar que seja resolutiva e impeça, ou evite, o transporte desnecessário de pacientes para a Capital”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões.

Para o MPMS, a formalização do acordo demonstra a preocupação dos envolvidos na busca de soluções eficazes e que resultam na qualidade de vida da população.

“Conseguimos chegar ao dia de hoje, de uma construção com o Estado e com o município, dentro do nosso Compor (Centro de Autocomposição do MPMS), com um acordo realizado para melhorarmos a saúde pública de Corumbá”, disse o procurador-geral de Justiça, Romão Ávila Milhan Junior.

“A saúde é prioridade e o Ministério Público está sintonizado com a população. Este é um acordo muito bem feito, fiquei feliz com o andamento. A Secretaria de Saúde do Estado está de portas abertas para nos atender e queremos fazer a diferença”, disse o prefeito de Corumbá, Gabriel Alves de Oliveira.

Com informações da Agência de Notícias de MS.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.