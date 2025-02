Lula defende regulação do ambiente digital: “Quanto maior a liberdade de expressão, maior a responsabilidade”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, durante entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, uma discussão ampla com a sociedade em busca de regulação do ambiente digital. Segundo ele, o exercício da liberdade de expressão exige responsabilidade, assim como ocorre em publicações impressas, na televisão e no rádio.

Eu sou daqueles que defende a regulação com a participação da sociedade, porque ninguém quer proibir a liberdade de expressão. Quanto mais liberdade de expressão, mais responsabilidade de expressão”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República

Lula citou o Congresso Nacional e a Suprema Corte como ambientes em que esse debate pode ser travado. “ O nosso Congresso Nacional tem responsabilidade e vai ter que colocar isso para regular. Se não for o caso, a Suprema Corte vai ter que regular, porque é preciso moralizar”, disse.

DEMOCRACIA – Um dos desdobramentos da falta de regulação das redes, segundo o presidente, é a fragilização da democracia. Para ele, a defesa desse valor precisa ser prioridade nas discussões no país e no cenário internacional. “A democracia está perdendo respeito para o extremismo. Para pessoas muito irresponsáveis. O negacionismo elevado à quinta potência. Não existe possibilidade de você ter um governo que atenda os interesses da sociedade se a gente não tiver um regime democrático. Com o Executivo funcionando corretamente, o Legislativo, as instituições, a Suprema Corte e o Poder Judiciário funcionando”, ponderou.

ALTERNÂNCIA – Para o presidente, a democracia garante não só a alternância de poder, mas as condições para melhorar as condições de vida da sociedade. “É na democracia que a gente consegue eleger e ‘deseleger’. Consegue eleger um preto e um branco. Um trabalhador e um empresário. É na democracia que a gente tem a verdadeira alternância de poder. Somente a democracia permite que o mundo viva decentemente e bem”, disse.

Todos têm direito à liberdade de expressão. Isso não dá às pessoas o direito de divulgar mentiras. Por isso, é importante a regulamentação das redes sociais com a participação da sociedade. Quanto maior a liberdade de expressão, maior a responsabilidade. — Lula (@LulaOficial) February 6, 2025

VIAGENS – Nesse contexto, para que as políticas sociais, os investimentos e os desdobramentos de programas federais sejam percebidos da forma correta pela população, o presidente prevê muitas viagens pelo país e conversas com a população e os meios de comunicação para disseminar as informações de forma direta. “A gente tem que saber que vai ter que trabalhar muito. Estamos num processo de colheita da plantação que fizemos. Chegamos ao governo em 2023 e tivemos que reconstruir esse país. Começamos a governar com a PEC da Transição, depois o arcabouço fiscal, a política tributária e plantamos tudo o que a gente queria para atender o povo, cuidando do povo mais pobre, das pessoas da periferia, da classe média, da educação, da saúde, lançando novos programas. E é por isso que 2025 é o ano da colheita”.

Com informações da Agência Gov.

