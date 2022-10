DOF apreende quase três toneladas de droga em meio a carga de madeira

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira), apreendeu na tarde de ontem (24), quase três toneladas de maconha escondidas em meio a uma carga de madeira A droga era transportada em um caminhão M.Benz/L1111, conduzido por um homem de 45 anos, preso em flagrante. A apreensão aconteceu em uma área rural de Coronel Sapucaia, a 383 km de Campo Grande.

Os policiais faziam bloqueio na região conhecida com Trevo de Aral Moreira, na rodovia que liga as cidades de Amambai a Coronel Sapucaia, quando abordaram o veículo. O condutor apresentou versões desencontradas o que chamou a atenção dos agentes, que durante vistoria minuciosa, localizaram o entorpecente escondido na carroceria do caminhão.

Para transportar a droga os traficantes fizeram compartimentos em meios aos feixes de madeiras para acomodar os tabletes. O autor disse que carregou o caminhão em uma serralheria abandonada em Coronel Sapucaia e levaria até a cidade de São Paulo, onde receberia R$ 5 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 5,6 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Coronel Sapucaia, juntamente com o autor.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

