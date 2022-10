Flamengo encara Santos já em clima de Libertadores

Flamengo e Santos entram em campo hoje (25), às 20h45, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tem um compromisso para lá de importante no próximo sábado, quando enfrenta o Athletico pela final da Libertadores.

O Santos chega para este clássico tentando esquecer a derrota de 1 a 0 para o Corinthians, em plena Vila Belmiro. Com o resultado, o clube viu o G8 ficar mais distante. A equipe está em 12º, com 43 pontos, quatro a menos que o São Paulo, que abre a zona de classificação à Libertadores.

Já o Flamengo vive um bom momento no campeonato. O clube está com 58 pontos, na terceira colocação. E emplacou uma sequência de vitórias, mesmo jogando alguns jogos com os reservas.

Prováveis escalações para Flamengo x Santos

Flamengo

Na semana da final da Libertadores e sem pretensões no Campeonato Brasileiro, Dorival Júnior vai mandar a campo contra o Santos uma mescla de titulares e reservas. O intuito é dar minutagem para os jogadores que começaram contra o Corinthians e não enfrentaram o América-MG, para não ficarem tanto tempo sem jogar.

Em entrevista coletiva no final de semana, Dorival falou que os próprios jogadores pediram para enfrentar o Santos. Portanto, a comissão técnica planeja que os titulares joguem por pelo menos 45 minutos. Mas não é o caso de Thiago Maia, Vidal e Arrascaeta, que estão sofrendo com problemas físicos e não serão relacionados.

Time provável: Diego Alves; Matheuzinho, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Pulgar, Victor Hugo e Everton Ribeiro; Everton Cebolinha, Marinho e Pedro

Santos

Para tentar buscar um bom resultado fora de casa, o técnico Orlando Ribeiro terá que quebrar a cabeça. Isso porque ele tem diversos desfalques. O zagueiro Luiz Felipe está com um edema muscular na posterior da coxa direita e não estará à disposição, assim como Maicon, que segue em transição física.

Além deles, Lucas Braga e Lucas Barbosa estão suspensos. O camisa 30 recebeu o seu terceiro cartão amarelo no revés para o Corinthians, enquanto o Menino da Vila foi expulso. Soteldo, por fim, segue tratando uma lesão no bíceps femural da coxa direita.

Time provável: João Paulo; Madson, Alex, Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho, Sánchez (Luan) e Ed Carlos; Ângelo e Marcos Leonardo

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.