Cuidados especiais com gatos pretos nesta Sexta-feira 13

A superstição em torno da Sexta-feira 13 é conhecida por muitos, e um dos elementos mais emblemáticos dessa data é a crença de que gatos pretos são portadores de má sorte. Embora essas superstições sejam puramente baseadas em mitos e lendas, gatos pretos podem, infelizmente, sofrer consequências reais em razão dessas crenças. O gato preto é um dos animais de estimação mais populares hoje em dia, mas sua história é repleta de superstições sombrias que remontam a séculos atrás. O estigma que envolve o gato preto tem raízes profundas na história e nas crenças culturais que moldaram as relações com os felinos.

Uma das primeiras menções documentadas das superstições envolvendo gatos pretos remonta ao reinado do faraó Psamético II, da XXVI dinastia do Antigo Egito (594-588 A.C.). O faraó ordenou que as estátuas dos usurpadores etíopes fossem derrubadas e lançou uma maldição sobre os etíopes negros. Essa ideia de associar os gatos a maldições e preconceitos perdurou por muitos séculos.

A relação aos gatos e, por extensão, aos gatos pretos, atingiu um ponto crítico durante a Idade Média. Nesse período, os Etíopes foram frequentemente comparados ao demônio, e os gatos se tornaram vítimas dessa associação. O ano de 1000, também conhecido como o “Pavor do Ano 1000,” trouxe consigo uma intensificação das crenças supersticiosas, desencadeando a animosidade do clero em relação a esses animais.

Na Idade Média, gatos pretos foram frequentemente considerados como bruxas transformadas em animais, sendo vistos como portadores de má sorte e ligados a práticas de bruxaria e feitiçaria. Cruzar com um gato preto na rua passou a ser associado à má sorte e a possíveis encontros com bruxas e feiticeiros.

Essas crenças supersticiosas persistiram ao longo dos séculos e tiveram um impacto duradouro na maneira como o gato preto é percebido. A associação com bruxaria, trevas, magia negra e o diabo deixou uma marca indelével na psique coletiva, o que levou a temores infundados sobre esses felinos.

No entanto, é importante ressaltar que essas superstições são baseadas em mitos e não têm fundamento na realidade. Os gatos pretos são animais como qualquer outro, e a cor de sua pelagem não determina seu caráter ou seu poder de trazer boa ou má sorte.

Nesta Sexta-feira 13, atente-se aos cuidados especiais que devemos dispensar aos felinos de pelagem escura.

Evitar soltá-los em áreas movimentadas

As superstições em torno dos gatos pretos podem resultar em atitudes cruéis, como perseguições ou abusos. Portanto, é importante evitar soltar seu gato preto em áreas de grande movimentação nesta data, para garantir a sua segurança.

Mantenha-os em ambientes fechados

Em vez de permitir que seu gato preto vagueie ao ar livre, mantenha-o seguro em um ambiente interno na Sexta-feira 13. Isso minimiza o risco de encontros negativos com pessoas supersticiosas.

Identificação

Independentemente da cor da pelagem, é essencial que todos os gatos tenham alguma forma de identificação, como uma coleira com uma etiqueta de identificação ou um microchip. Isso pode ajudar a localizar seu animal de estimação se ele se perder.

Fique atento a qualquer comportamento anormal

Gatos são sensíveis a mudanças em seu ambiente e nas emoções de seus donos. Se você notar que seu gato está agindo de maneira estranha, como demonstrando medo ou ansiedade, esteja atento e ofereça apoio e carinho adicionais.

Conscientização

Use a Sexta-feira 13 como uma oportunidade para educar as pessoas sobre as superstições em torno dos gatos pretos e promover a ideia de que todos os gatos, independentemente da cor da pelagem, merecem amor e respeito.

Denuncie

Você pode ir à delegacia de polícia mais próxima de você para efetuar a denúncia pessoalmente; Podem também ser feitas pelo telefone da central de denúncias do IBAMA: 0800 61 8080 (gratuitamente); Ou pelo Disque-Denúncia através do número 197.

