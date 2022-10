DOF apreende droga avaliada em R$ 650 mil em fundo falso

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu nesta quarta-feira (19), na MS-289, zona rural de Amambai, 300 quilos de maconha em um fundo falso na carroceria de uma F-4000. Um homem de 42 anos foi preso em flagrante.

Os policiais realizavam bloqueio na rodovia que liga as cidades de Amambai e Coronel Sapucaia quando deram ordem de parada ao condutor do veículo. Em entrevista o motorista apresentou nervosismo com a presença policial e durante buscas minuciosas os agentes localizaram a droga, que estava em fundo falso da caminhonete.

Aos policiais ele afirmou que havia sido contratado para pegar o veículo já carregado com o entorpecente em Coronel Sapucaia e levar até um posto de combustível em Dourados, onde receberia R$ 10 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 695 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Amambai, juntamente com o autor. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

