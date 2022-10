Santos Dumont é homenageado com exposição na Biblioteca Isaias Paim

Homenageando Santos Dumont (1873-1932), considerado o Pai da Aviação, a Biblioteca Pública Estadual “Dr. Isaías Paim”, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) irá realizar uma exposição com maquetes de aeronaves precursoras e modernas. Contando com o 14-bis até ônibus espaciais, o evento terá a presença de um sósia do inventor. A homenagem será nesta quinta-feira (20), à partir das 14 horas.

Realizada na Semana da Asa, a exposição tem como objetivo trazer a tona as experiências e conhecimentos sobre a vida pessoal de Santos Dumont e os seus feitos no campo da aviação. As informações estarão dispostas em painéis descritivos, revistas de aeronáutica e diversas mídias.

Uma maquete e um balão confeccionados pelos internos da UNEI Dom Bosco, sob a orientação do agente socioeducativo Mario Márcio Alves Barbosa também poderão ser observados no evento. As outras maquetes, curiosamente, foram feitas e doadas para a Fundação de Cultura pelo “sósia” do inventor, Oltair Pires de Araújo, que na abertura da exposição estará presente vestido a caráter.

Além de inventor e aeronauta, o brasileiro Santos Dumont foi o responsável pelo primeiro objeto mais pesado que o ar, capaz de voar e pousar com os próprios aparatos. O Pai da Aviação foi um grande marco na história, pois foi ele que se deu o pontapé para ampliar o campo aeronáutico, diminuindo significativamente o tempo de viagem, por exemplo e expandindo outros campos, chegando a ajudar na criação do relógio de pulso e o chuveiro com temperatura regulável.

Serviço: Exposição em homenagem a Santos Dumont

Data: de 20 de outubro até 31 de outubro;

Local: Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim;

Endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa 559, térreo, Vila Carvalho;

Horário para visitação: das 8 horas às 17h30.

