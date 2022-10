Gilmar Olarte retorna ao regime fechado após vídeo

Após o vídeo que viralizou na última segunda-feira (17), do ex-prefeito Gilmar Olarte pedindo que apoiadores votassem no candidato ao Governo Capitão Contar (PRTB), o levou de volta ao regime fechado.

Surgiu a dúvida do local em que o vídeo havia sido feito, sugerindo que poderia ter sido feito dentro do presídio.

Segundo a decisão do juiz Albino Coimbra Neto, o vídeo comprova que Olarte tinha acesso a um aparelho eletrônico, o que configura falta disciplinar grave. O magistrado suspendeu cautelarmente o regime prisional de Olarte, e o ex-prefeito terá que responder pela transgressão por meio de um Procedimento Administrativo Disciplinar, que será instaurado pelo diretor da unidade penal.

O juiz também determinou um procedimento de vistoria na cela em que Olarte cumpre pena, para a apreensão do celular utilizado no vídeo e de outros objetos proibidos que, porventura, possam estar armazenados no local. O local, data e modelo do aparelho também serão investigados e, até que se conclua a apuração, o direito de sair da penitenciária ficará suspenso até segunda ordem.

Ele no vídeo também afirmou ser velho amigo da esposa de Contar, Iara Diniz e que ela foi braço direito dele na prefeitura. Na filmagem ele pede aos apoiadores que o vídeo circule apenas dentro dos grupos internos deles e que votar no Contar seria votar nele.

Olarte, foi condenado a oito anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.

