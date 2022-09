DOF apreende dois carros com cigarros contrabandeados

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira), apreendeu dois carros abarrotados com cigarros contrabandeados do Paraguai. Nos veículos haviam mais de 2700 pacotes de cigarros, que eram transportados em VW/Fox e um GM/Prisma. Um homem de 46 anos foi preso em flagrante.

A primeira ocorrência foi registrada na BR-463, quando os policiais do DOF apreenderam 1500 pacotes de cigarros transportados em um Fox, conduzido por um homem de 46 anos. Ele disse aos policiais que pegou o cigarro em Ponta Porã e levaria até Uberlândia (MG) onde revenderia o produto.

Já na segunda ação, os policias apreenderam na MS-164 um Prisma com 1200 pacotes de cigarros. O condutor do veículo não obedeceu a ordem de parada e abandonou o carro, fugindo a pé. Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado.

O veículo Fox foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã, juntamente com o condutor. O outro automóvel com o contrabando foi entregue à Receita Federal. As duas ocorrências geraram um prejuízo de aproximadamente R$ 225 mil aos contrabandistas.

As ações envolvendo os policiais do DOF aconteceram dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

