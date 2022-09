Vídeo: GCM prende 2 homens que furtavam loja no centro

A Guarda Civil Metropolitana prendeu 2 homens que roubavam uma loja no centro de Campo Grande. Os autores do crime arrombaram a porta do estabelecimento, localizada na rua 14 de Julho e furtaram eletrônicos. No momento da prisão, os indivíduos estavam com uma caixa de som e uma impressora.

No vídeo é possível ver que os ladrões escondiam os produtos em uma barraca, que fica na esquina da loja. Uma equipe policial surpreende os indivíduos. Um deles corre, mas logo é alcançado pelos policiais. O outro suspeito também foi abordado e consequentemente preso.

Após as prisões, a Polícia tentou entrar em contato com o dono do local, entretanto o número de contato disponibilizado na faixada da loja tocava dentro do estabelecimento. Dessa forma, é esperado que retornem o contato quando houver alguém na loja.

Os policiais relataram ameaças de um dos indivíduos que foi preso. Ele dizia que, após sair da audiência de custódia, procuraria os guardas para “acertar as contas”. Os criminosos foram levados para a Depac.

