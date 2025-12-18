DOF apreende celulares, notebooks e medicamentos avaliados em R$ 5 milhões em Ribas do Rio Pardo

Foto: reprodução/Senasp
Foto: reprodução/Senasp

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na quarta-feira (17), uma carga de produtos de origem estrangeira sem comprovação fiscal em Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande. Ao todo, foram encontrados 950 aparelhos de telefone celular, 29 notebooks MacBook e 13 caixas de medicamentos, avaliados em mais de R$ 5 milhões.

Os itens eram transportados em duas carretas e não possuíam documentação fiscal. A apreensão ocorreu durante patrulhamento realizado pelos militares em uma rodovia na zona rural do município, quando foi dada ordem de parada aos condutores de uma carreta Iveco Stralis e de uma Scania R560.

Durante a abordagem, os dois motoristas, de 49 e 53 anos, demonstraram nervosismo excessivo, o que levantou suspeita da equipe. Diante da situação, os policiais realizaram vistoria detalhada nos veículos e localizaram os 992 produtos irregulares escondidos nas carretas.

Questionados, os condutores informaram que haviam carregado a mercadoria em Campo Grande e que o destino final seria o município de Paulínia, no interior de São Paulo. Pelo transporte da carga, cada um receberia R$ 4 mil.

Após a contagem e avaliação, os materiais apreendidos foram estimados em aproximadamente R$ 5,1 milhões. Todo o carregamento, juntamente com os veículos e os motoristas, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande para os procedimentos legais cabíveis.

 

