Piscina olímpica do Parque Ayrton Senna terá R$ 5 milhões do Estado

O complexo da piscina olímpica do Parque Ayrton Senna, em Campo Grande, terá investimento de R$ 5 milhões do Governo do Estado. A autorização de repasse do montante à Prefeitura Municipal de Campo Grande foi assinada pelo governador Reinaldo Azambuja em solenidade nesta terça-feira (27). O valor integra o pacote de recursos de R$ 59,6 milhões do Estado para diversas obras de infraestrutura espalhadas pela capital.

Provenientes do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE-MS), os R$ 5 milhões serão aplicados na construção de vestiários e arquibancada junto à instalação esportiva. O convênio também foi assinado pelo diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, e pela prefeita Adriane Lopes.

Para o governador Reinaldo Azambuja, essa é mais uma obra emblemática em Campo Grande. “Estabelecemos um diálogo constante com a capital e no esporte não foi diferente. Fechamos mais uma parceria para entregar o complexo da piscina olímpica no Ayrton Senna, com toda a estrutura necessária”, destacou.

“Fechamos um legado de oito anos levando investimento aos cidadãos dos 79 municípios. O municipalismo se tornou uma realidade e hoje temos o governo que mais cumpriu o que prometeu entre todos os estados brasileiros”, finalizou.

Esta será a primeira piscina olímpica pública de Mato Grosso do Sul que, com padrão internacional, atenderá atletas da capital e do interior que visam o alto rendimento nos esportes aquáticos, como a natação. “O Governo do Estado não tem medido esforços para permitir a recuperação de toda a infraestrutura esportiva não apenas em Campo Grande, mas em todos os municípios, com reformas, revitalizações e construções”, enfatizou o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho.

“Aqui na capital investimos na revitalização do ginásio Guanandizão, que ficou interditado por anos, apoiamos a complementação da pista oficial de atletismo do Ayrton Senna e, agora, no complexo da piscina olímpica”, lembrou Silvio Lobo.

