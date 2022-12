Prefeitura realiza parada programada nos sistemas para otimização virtual

Como ocorre todos os finais anos, as equipes da área de tecnologia da Prefeitura de Campo Grande não deixam de trabalhar e aproveitam os feriados bancários e datas comemorativas no final do ano para realizar ações de melhorias na performance e qualidade na entrega dos serviços que utilizam os sistemas computacionais do município.

A parada programada acontecerá a partir das 15:50 horas do dia 29/12/22 e tem retorno previsto para o dia 03/01/23 a partir das 7:00 horas. Sendo assim, ficarão inoperantes a emissão on-line da guia do IPTU, certidões e alvarás, bem como nas consultas e cadastramento em sistemas das áreas de educação, habitação e trânsito.

As medidas são essenciais para entregar, durante todo o ano, ainda mais serviços digitais ao cidadão como a emissão digital de carnês, alvarás, certidões, consulta aos débitos e notas fiscais emitidas, cadastro em sorteios, além dos agendamentos que são realizados on-line através do sistema de matrículas, castração de felinos e também a emissão da nota fiscal eletrônica de serviços que possibilita a população concorrer aos prêmios da Nota Premiada CG.

