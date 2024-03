DOF apreende carreta com mais de duas toneladas de maconha na BR-163

Na madrugada de domingo (3), o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizou uma apreensão de drogas na BR-163, em Mundo Novo. Uma carreta, carregada com mais de duas toneladas de maconha, avaliada em R$ 5,4 milhões, tinha como destino a cidade paranaense de Cascavel.

A ação ocorreu durante um bloqueio policial para fiscalização, quando os policiais deram ordem de parada ao condutor da carreta. Após vistoria, os agentes descobriram um fundo falso no assoalho do semirreboque, onde estavam cerca de quatro mil volumes prensados de maconha.

O motorista, um homem de 40 anos cuja identidade não foi divulgada, afirmou ter sido contratado para transportar a carga da cidade paraguaia de Corpus Christi até o Paraná. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Naviraí, resultando em um prejuízo estimado de R$ 5,4 milhões para os envolvidos no crime.

Essa operação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ), além da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em colaboração com o Exército Brasileiro. A ação conjunta visa combater o tráfico de drogas e outros crimes nas regiões de fronteira, fortalecendo a segurança nas divisas do país.

