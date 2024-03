Jovem e mulher são executados a tiros no bairro Estrela do Sul

Na noite deste domingo (3), Luana Azevedo da Silva, de 39 anos, e Wanderson Mateus Vieira de Araújo, de 20 anos, foram vítimas de disparos de arma de fogo no bairro Estrela do Sul, na região norte de Campo Grande.

De acordo com relatos de testemunhas, o crime aconteceu próximo à praça do bairro. Segundo informações, dois homens que estavam em motocicletas pretas abordaram Wanderson, que estava em um ponto de ônibus nas proximidades. Uma discussão se iniciou, e a vítima tentou fugir, mas foi alvejada pelos disparos, caindo no gramado.

Luana, moradora das imediações, ao ouvir os tiros, correu em direção ao local. A Polícia Civil esclareceu que a segunda vítima também foi executada porque foi testemunha dos primeiros disparos que mataram Wanderson. Ela havia achado que os tiros teriam sido disparados contra o filho, que brincava na via pública.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ambos não resistiram aos ferimentos e tiveram suas mortes confirmadas.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana realizaram buscas na região, mas até o momento, os suspeitos não foram localizados. A reportagem apurou que Wanderson possuía passagens por tráfico de drogas e receptação, o que pode indicar uma possível motivação para o crime.

O caso será registrado como homicídio qualificado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac/Cepol).

*Matéria atualizada às 13h40

