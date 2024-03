Secretaria da Juventude já transformou a vida de mais de 30 mil jovens

[Texto: Michelly Perez, Jornal O Estado de MS]

Em meio aos avanços tecnológicos, proporcionados pela internet e as redes sociais, Maicon Nogueira, secretário da SEJUV (Secretaria Municipal da Juventude de Campo Grande) destaca a importância da capacitação de jovens diante da nova realidade do mercado de trabalho.

“A Secretaria da Juventude atua fortemente com a qualificação desses jovens tentando diminuir esse vácuo que existe entre a escola e o mercado de trabalho, o que é aprendido na escola e o que é exigido no mercado de trabalho”.

Com mais de 40 cursos gratuitos, as capacitações variam entre atendimento ao público, vendas, assistente contábil, auxiliar administrativo, designer de sobrancelhas, manicure e pedicure.

Conhecendo a necessidade de descentralizar os serviços ofertados pela secretaria e da dificuldade de muitos alunos em conseguir o valor do passe de ônibus para chegar até a sede. A SEJUV em parceria com universidades, associações de moradores e igrejas vai inaugurar neste mês, 12 novos pólos de capacitação nos bairros: Los Angeles, Dom Antônio, Tijuca, Jardim Carioca, Lar do Trabalhador, Vila Nasser, José Abrão, Nova Lima, Mata do Jacinto, Aero Rancho, Guanandi, Noroeste, Tiradentes e Moreninhas.

“Existe uma realidade de jovens que não conseguem ter nem o passe de ônibus para chegar a fazer as formações no nosso prédio, na nossa sede”, revelou.

Diante da necessidade de pensar em novas formas de continuar ajudando os jovens da Capital. Maicon destaca o desejo em tentar novamente um mandato dentro do legislativo municipal.

“Fui candidato a vereador em 2020, tive 3 mil votos, mais do que 14 vereadores eleitos e eu tenho certeza que eu não tive uma derrota política, eu tive uma vitória política, por que alguém que vem sem estrutura, sem ser representante de nenhum grande figurão. Chegar e ter mais votos do que metade dos vereadores, não é pouca coisa”, comenta.

O Estado: Quantas vidas jovens, a Sejuv já impactou?

Maicon Nogueira: Mais de 30 mil jovens em Campo Grande já se utilizaram dos serviços da Secretaria Municipal da Juventude, mas uma coisa importante a ressalvar, segundo o Estatuto da Juventude, é jovem quem tem idade entre 15 e 29 anos, ocorre que na SEJUV nós atendemos a todas as pessoas que tenham no mínimo 15 anos, então uma parcela significativa desses 30 mil campo-grandenses se encontra com idade superior a esses 29 anos, então mais de 30 mil jovens foram atendidos na gestão da prefeita Adriane Lopes.

O Estado: Campo Grande é a terceira Capital do país com o maior número de jovens, com isso a demanda pelos cursos oferecidos pela Sejuv é grande?

Maicon Nogueira: É muito grande por que com as possibilidades da Rota Bioceânica, o que a gente vive no momento econômico da cidade é uma situação de pleno desenvolvimento em todos os setores, na indústria, nos serviços, na produção de commodities e isso gera um impacto positivo em toda a cadeia de produção, então as empresas têm uma demanda muito forte de contratações em todos os setores tanto é que Campo Grande vive o pleno emprego. Então a Secretaria da Juventude atua fortemente com a qualificação desses jovens tentando diminuir esse vácuo que existe entre a escola e o mercado de trabalho, o que é aprendido na escola e o que é exigido no mercado de trabalho. Se eu pudesse resumir o que é a secretaria da juventude, diria que ela é a Secretaria da Educação não formal.

O Estado: Qual é a principal frente de trabalho da secretaria?

Maicon Nogueira: Cidadania, nós temos a emissão de documentos, trabalhamos por meio dos nossos termos de cooperação com a emissão de RG, 1ª e 2ª via, trabalhamos com a emissão do Passe do Estudante, 1ª e 2ª via. Nós fazemos o serviço da Junta Militar, temos um balcão de estágios, todas as grandes Secretaria da Juventude já transformou a vida de mais de 30 mil jovens diminuindo o vácuo entre a escola e o mercado de trabalho empresas contratantes, todas as grandes agências, contratam esses jovens dentro da Secretaria da Juventude, nós temos um balcão de empregos, onde todas as vagas da Fundação Social do Trabalho são divididas e anunciadas as vagas que não se exigem primeira experiência aqui na SEJUV, então nós temos um complexo de serviços para que a gente não Precise deixar nenhum jovem para atrás. Garanto que qualquer jovem em Campo Grande, não importa a classe social, precisa de algum serviço da Secretaria da Juventude. Destaco ainda o nosso setor de atendimento psicossocial, nós temos 15 psicólogas aqui na secretaria que atendem de maneira individualizada, com terapias individuais, para jovens que necessitem de um apoio no aspecto da saúde emocional. Mais importante do que arrumar emprego é cuidar da saúde emocional dos jovens, se qualificar pro mercado de trabalho sem cuidar da saúde emocional é a mesma coisa que nada. A gente só continua gerando mais problemas.

O Estado: Qual a importância da qualificação profissional dos jovens campo-grandenses?

Maicon Nogueira: No meu tempo, eu nasci analógico e me tornei digital. Hoje os jovens que já nasceram num período em que o digital é mais forte, são conhecidos como nativos digitais. Então, são jovens que têm mais predisposição para aprender algumas coisas e mais dificuldades em aprender outras. Então, a Secretaria da Juventude ela vem para ensinar em cursos dentro da educação não formal, coisas que outras gerações aprendiam com mais facilidade, como por exemplo: oratória, hoje os jovens têm extrema dificuldade em conversar. Além disso, temos cursos de oratória, empreendedorismo, educação financeira, distanciamento social ocasionado pelas redes sociais, faz com que os jovens percam algumas de suas capacidades mais essenciais para se desenvolver no mercado de trabalho. Então a Secretaria da Juventude vem com uma política pública precisa para ajudar esse jovem que não conseguiu dentro da sua formação formal, ter as habilidades necessárias para se desenvolver, então é essa a importância da SEJUV na qualificação dos jovens de Campo Grande.

O Estado: A Sejuv oferece em sua sede alguns serviços como emissão do RG 1ª e 2ª via e atendimento psicossocial Projeto “Quem Ama Cuida”, tem alguma novidade neste sentido, uma nova parceria que trará atendimento para secretaria neste ano?

Maicon Nogueira: Nós temos o cursinho preparatório para o Enem, quase 1 mil inscritos no nosso cursinho preparatório que é uma política muito forte, no ano passado tivemos mais de 100 aprovados nos vestibulares públicos, tanto da UFMS, quanto da UEMS e é uma tendência da Secretaria da Juventude para 2024, a abertura de novos polos. Existe uma realidade de jovens que não conseguem ter nem o passe de ônibus para chegar a fazer as formações no nosso prédio, na nossa sede. Então nós temos 12 polos da Secretaria da Juventude que serão inaugurados a partir de março em parcerias com universidades, associações de moradores e igrejas.

O Estado: A Secretaria tem feito muitas parcerias com empresas visando ajudar o jovem a conseguir um emprego. Como está o diálogo com a iniciativa privada?

Maicon Nogueira: Muito forte por que quem pauta a Secretaria da Juventude é a iniciativa privada, a classe produtiva que é o motor do desenvolvimento da cidade. É a coisa mais triste quando um empresário quer contratar e não consegue achar essas pessoas com o gabarito e a qualificação que ele precisa para exercer aquela atividade. Existem empresários que chegam a pagar abonos salariais, premiações para funcionários que não faltem durante os 30 dias ou 20 e poucos dias combinados de trabalho, então existe uma demanda muito forte do setor produtivo para empregar pessoas que tenham comprometimento, empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. Então, na Secretaria da Juventude, em todos os seus eixos de trabalho nós trabalhamos a questão do comportamento com esses jovens. Trabalhar as questões comportamentais é o mais forte da secretaria, a classe empresarial vem muito na secretaria oferecer as vagas de trabalho. Exemplo, tem curso de vendas com 80 alunos, normalmente, temos uma ou duas, e até três empresas que oferecem vagas exclusivas para esses alunos. Temos alunos que nem chegam a terminar os cursos e já começam a trabalhar em algumas das oportunidades que as empresas que nós temos contato e aqueles empresários que queiram conhecer a Secretaria da Juventude e ofertar as suas vagas ou até mesmo, que queiram fazer algum curso específico para selecionar pessoas, nós podemos fazer isso aqui dentro da Secretaria da Juventude.

O Estado: Qual o objetivo da Escola de Marketing Digital?

Maicon Nogueira: Dentro desses eixos que eu disse sobre o desenvolvimento dos jovens, a necessidade de educação financeira, porque os jovens se endividam muito cedo, é uma geração de jovens que querem comprar o que não precisam, com o dinheiro que não tem, para agradar quem eles não conhecem. A necessidade deles desenvolverem cursos de oratórias, para eles perderem a inibição de falar em público, que é um grande problema desta geração. A necessidade dos jovens em empreender, temos vários cursos de empreendedorismo para colocar uma semente de possibilidades na cabeça deles e mostrar que nem sempre trabalhar para os outros é o melhor caminho e ele pode trabalhar para ele mesmo, desenvolver o próprio negócio ou até um que o pai ou a mãe já tenham. Então o marketing digital é mais uma semente que nós estamos plantando dentro da Secretaria da Juventude e é uma semente que tem dado muito certo por que as nossas turmas de Marketing Digital são extremadamente lotadas, então para resumir, é como se fosse uma nova matéria no desenvolvimento dos jovens que vem da escola pública, por que o marketing digital ele é transversal, ele entra em todas as profissões e para que eles tenham noções básicas de como utilizar as ferramentas do mundo digital para desenvolver a sua imagem e o seus negócios é muito importante, por

que eles usam por muitas horas do dia o celular e eles podem fazer renda com isso e eles não sabem. Eles têm que utilizar a criatividade, a capacidade de inovação para mudar a realidade deles com ferramentas que são gratuitas na internet.

O Estado: O curso preparatório para o Enem e vestibular deste ano começa em março, como está a procura e quais os requisitos para poder participar?

Maicon Nogueira: Todos os jovens acima de 15 anos que estudem em escolas públicas ou que sejam bolsistas em escolas privadas podem nos procurar. As aulas começam em março e vão até as vésperas do Enem, no final do ano, em novembro e pessoas egressas, quem terminou o Ensino Médio podem concluir essas vagas. Imagino que já esteja numa lista de espera, porque as primeiras turmas já estejam lotadas, mas a gente acaba atualizando essa lista e imagino que nos próximos meses a gente vá abrir vagas para novos alunos. Temos uma capacidade para atender até 400 alunos. São aulas às terças, quintas e sábados.

O Estado: Você acredita que representa a renovação dentro do PP?

Maicon Nogueira: Com certeza não só dentro da política, mas também, em geral. Um jovem que vem de escola pública, da fila do SUS, não pode ser uma exceção, deve ser uma regra. Existem muitos jovens que assim como eu vêm da periferia e dos bairros e poderiam estar sentados em uma cadeira de prefeito, de secretário, de deputado estadual e federal. Existem muitos postos públicos que são ocupados pelos mesmos representantes ou pelos filhos desses representantes. A obrigação que eu tenho quanto secretário municipal é fomentar que novos líderes surjam nas periferias e ajudem as suas comunidades. Aquele que não tiver o perfil de desenvolver no campo partidário político, como eu estou predisposto a desenvolver, pode se desenvolver como líder dentro da sua igreja, do seu bairro, dentro da sua comunidade, dentro do gemi estudantil. Eu penso que Campo Grande tem um vácuo de novos líderes e eu quero servir a minha cidade sendo um líder que as pessoas esperam.

O Estado: Tentará novamente um mandato dentro do legislativo municipal?

Maicon Nogueira: Fui candidato a vereador em 2020, tive 3 mil votos, tive mais votos do que 14 vereadores eleitos e eu tenho certeza que eu não tive uma derrota política, eu tive uma vitória política, por que alguém que vem sem estrutura, sem ser representante de nenhum grande figurão da política. Chegar e ter mais votos do que metade dos vereadores, não é pouca coisa, então se essa minha disposição for ao encontro do desejo da prefeita Adriane Lopes em ter com ela um candidato que represente os jovens, o desenvolvimento da cidade, que representa a aproximação entre a política e as universidades, que representa uma maneira não nova de fazer política, mas mais empática, por que o novo é prometido todo ano nas eleições e a gente nunca vê esse renovo que as pessoas prometem. Eu estou à disposição do partido e do grupo da Prefeita Adriane Lopes, caso eles me acionem o meu desejo é sim, de ser candidato e depende também da convenção partidária que homologa ou não as candidaturas, assim que eu tiver o prazo eu me licencio da Secretaria para me colocar à disposição do grupo e cuidar da pré-campanha.

