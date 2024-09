Polícia investiga responsável por gado abandonado à morte em Coxim

Equipes da Polícia Militar Ambiental de Coxim estão, desde quinta-feira (5), no campo atendendo a uma denúncia feita por pescadores da região sobre a presença de gado morto às margens do Rio Taquari, em uma propriedade rural localizada na área conhecida como Tupã, distante 80 km da cidade.

No local, a equipe encontrou aproximadamente 11 animais mortos, a maioria à beira do Rio Taquari, com outros nas proximidades. Durante a vistoria pela propriedade, não foram encontrados sal, suplementos, feno ou cochos com água, o que levou a equipe a acreditar que o gado tenha se dirigido ao rio em busca de água. Entretanto, devido à fraqueza e debilidade, acabou atolando e não conseguiu sair.

Investigação em Andamento

Devido à grande extensão da propriedade, não foi possível realizar todo o levantamento nesta quinta-feira. Há a possibilidade de outros animais estarem em situação de maus-tratos. Desde as 5h da manhã desta sexta-feira (6), as equipes estão novamente no local para verificar a existência de mais animais e identificar o proprietário. Até o momento, essa identificação não foi possível, uma vez que o gado não está marcado, e os vizinhos não souberam informar quem seria o responsável pela fazenda.

Diante da situação encontrada, a PMA fez contato com o Diretor do IAGRO (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), que prontamente enviou uma equipe ao local. Os agentes, agora, atuam de forma conjunta com a PMA, verificando questões relacionadas à vacinação, identificação do proprietário e, caso outros animais sejam encontrados, avaliando a possibilidade de remoção. No entanto, esse trabalho pode ser inviável devido à possível fragilidade dos animais.

Complexidade do Caso

A PMA destaca que este é um caso complexo, dada a extensão da propriedade, o que impossibilita a resolução em apenas um dia. O levantamento exige uma análise detalhada e minuciosa, com o uso de drones para sobrevoar toda a fazenda, verificando se há outros animais isolados ou em áreas de difícil acesso, como baías do Rio Taquari, além de percorrer os limites da propriedade.

Responsabilização Administrativa e Penal

Após a completa apuração dos fatos e a identificação do proprietário, a multa prevista para este tipo de infração é de R$ 3 mil por animal, podendo ser aplicada diariamente caso a infração se prolongue. A pena pode variar de 3 meses a 1 ano de detenção, conforme prevê a legislação.

