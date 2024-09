Agesul finaliza construção de quebra-molas em ponte defeituosa sobre o rio Miranda

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) terminou, nesta sexta-feira (6), a construção do quebra-molas para reduzir a velocidade de veículos que passam sobre a ponte do Rio Miranda, na MS-345, em Bonito, distante 245 quilômetros de Campo Grande, que apresenta falhas quando carretas passam pelo local.

O caso veio à tona quando moradores da região denunciaram o problema. Nesta semana, um carro teve os quatro pneus estourados e os airbags acionados, após bater no desnível de 30 centímetros da ponte, por onde passava um veículo de carga pesada.

A preocupação é que a estrutura acabe cedendo a qualquer hora, podendo causar danos a quem passa pelo local. Para minimizar o problema, a agência decidiu construir um quebra-molas no local, a fim de evitar a alta velocidade dos automóveis até que a ponte passe por reparos.

“A Seilog informa que a empresa responsável inicia na próxima semana o serviço de inspeção na estrutura da ponte para estruturação do projeto de reparo”, destacou no aviso.

Confira o vídeo gravado por moradores abaixo:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram