Polícia encontra veículo com 400 quilos de maconha na Linha Internacional em Coronel Sapucaia

Na segunda-feira(04), um veículo Ford Ecosport carregado com 400 quilos de maconha foi apreendido em Coronel Sapucaia. Na ação ninguém foi preso.

Os policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) faziam patrulhamento pela MS-165 (Linha Internacional), quando encontraram o veículo às margens da rodovia, com um dos pneus furados. Durante vistoria, os policiais localizaram diversos fardos de maconha.

Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito encontrado. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 825 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Coronel Sapucaia.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: OficialDOF.

