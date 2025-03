Projeto da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras segue a todo vapor em 2025, com início no fim do mês

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras segue em 2025 compromissada com o incentivo a leitura, e promove por mais um ano a parceria com a Academia Brasileira de Letras no projeto ‘ABL na ASL: Palestras Imortais’, com início ainda no mês de março e programação contínua até novembro.

Dentro da programação do projeto, a Academia realiza os Chás e Rodas Acadêmicas, com objetivo de reunir o público da educação e cultura do Estado, além da população externa, para difusão, estimulação e valorização educativa da leitura. Os nomes dos imortais que irão participar este ano já foram divulgados: Antonio Carlos Secchin, Edgard Telles Ribeiro, Geraldo Carneiro, Godofredo de Oliveira e Jorge Caldeira, além de Ricardo Cavaliere – especificamente em uma Oficina a ser realizada -. O projeto continuará sendo uma parceria entre a ASL e apoio da Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura), pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).

Parte da agenda básica de atividades anuais da ASL – que se iniciou com o projeto Leituras e Conversas no último dia 13 – completa-se com a presença dos imortais da ABL e suas palestras, além das homenagens das Rodas Acadêmicas aos saudosos membros da ASL Abílio de Barros, Augusto César Proença, Hernâni Donato e Oliva Enciso; nesses eventos estarão envolvidos os imortais sul-mato-grossenses Américo Calheiros, Lucilene Machado, Marcos Estevão, Marisa Serrano, Paulo Nolasco, Raquel Naveira, Reginaldo Araújo, Rubenio Marcelo, Samuel Medeiros, Sérgio Cruz e Sylvia Cesco.

Tecnologia como aliada

Ao longo de 2024 foram realizadas nove edições de Chás e Rodas Acadêmicas e quem não conseguiu acompanhar teve a oportunidade de conferir de forma online e gratuita, por meio dos vídeos disponibilizados pela própria academia em seu site oficial. O presidente da ASL, Henrique de Medeiros, avaliou que o projeto teve grande repercussão no último ano, o que reflete no aumento do interesse da população em eventos literoculturais. “Educação, cultura, leitura, iniciativas que são objetivos da ASL e fazem a diferença no desenvolvimento e comportamento do ser humano”, avaliou Henrique.

Para Henrique, a disponibilização em vídeo das palestras possibilita a todos os interessados um acesso fácil ao conteúdo, com temas de interesse para a cultura. “Termos conseguido colocar isso editado e disponibilizado em vídeo para a população, de um modo geral, é algo muito bom em função do acesso e da facilidade de fazer com que elas fiquem atemporais. As palestras possuem temas muito interessantes, expostos durante o ano de 2024, tanto dos acadêmicos, dos imortais da Academia Brasileira que vieram, como também dos imortais aqui de Mato Grosso do Sul, que participaram homenageando ícones da nossa cultura estadual, e que são muito importantes também para que as pessoas conheçam, não se esqueçam delas, e que elas continuem servindo como exemplos para a nossa cultura, para a nossa educação, para o nosso estado”, destacou Medeiros.

As palestras podem ser acessadas no endereço acletrasms.org.br/videos.

Parcerias

O “ABL na ASL” foi discutido em 2023 no Festival América do Sul Pantanal em Corumbá e se desenvolveu em reuniões entre o presidente da ASL, o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Turismo – SETESC, Marcelo Ferreira Miranda, e o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul – FCMS, Eduardo Mendes. Com a decisão do apoio da FCMS à Literatura, a ASL vem realizando as atividades também com Belas Artes, tendo música e artes visuais interligadas nas ações literoculturais com parcerias da Academia com a UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Confraria Sociartista.

O diretor-presidente da FCMS, Eduardo Mendes, afirmou que a continuidade do apoio ao projeto da ASL segue a filosofia de incentivo à literatura e sua importância dentro da cultura e desenvolvimento crítico sul-mato-grossense. Para o Secretário da Setesc, Marcelo Miranda, o governo Riedel tem um grande compromisso com a Cultura e a Educação, e o apoio às atividades literárias é uma obrigação nesse sentido.

Além dos Chás Acadêmicos, quando da presença dos imortais da ASL em Campo Grande, sempre haverá uma atividade vespertina reunindo alunos das Rede Estadual de Ensino em locais a serem definidos mensalmente para um encontro entre os estudantes e os imortais da ASL e ABL, programada pela FCMS. A agenda cultural das Rodas e Chás está elaborada e confirmada, embora possa ao longo do ano sofrer alguma adequação em função de calendários.

Confira a programação ao longo do ano:

27 março

Chá Acadêmico ABL com o imortal Antonio Carlos Secchin

09 abril

Oficina Literária ABL-ASL com o imortal Ricardo Cavaliere

24 abril

Roda Acadêmica sobre Oliva Enciso

(com os imortais da ASL Raquel Naveira, Reginaldo Araújo e Rubenio Marcelo)

29 maio

Chá Acadêmico ABL com o imortal Edgard Telles Ribeiro

26 junho

Roda Acadêmica sobre Hernâni Donato

(com os imortais da ASL Marcos Estevão, Paulo Nolasco e Samuel Medeiros)

31 julho

Chá Acadêmico ABL com o imortal Jorge Caldeira

28 agosto

Roda Acadêmica sobre Abílio de Barros

(com os imortais da ASL Américo Calheiros, Raquel Naveira e Marisa Serrano)

25 setembro

Chá Acadêmico ABL com o imortal Geraldo Carneiro

31 outubro

Roda Acadêmica sobre Augusto César Proença

(com os imortais da ASL Lucilene Machado, Sergio Cruz e Sylvia Cesco)

27 novembro

Chá Acadêmico ABL com o imortal Godofredo de Oliveira Neto

A ASL informou também que sua programação ainda terá outros eventos e cerimônias no decorrer de 2025 e se encerrará no dia 12 dezembro ─ com a realização de sua já tradicional Cantata Natalina, tendo a participação de vários grupos de Corais sul-mato-grossenses sob a coordenação do acadêmico Américo Calheiros.

