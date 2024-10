Discussão por dívida termina com jovem baleado em Coxim

Um jovem de 18 anos foi baleado na madrugada desta quinta-feira (17) em frente a uma barbearia em Coxim, cidade a 253 quilômetros de Campo Grande, após uma discussão sobre uma suposta dívida. O rapaz foi atingido no braço e teve que ser transferido para um hospital em Campo Grande.

De acordo com informações preliminares, o jovem estava acompanhado da namorada no local para comprar essências de narguilé quando foi abordado pelo autor, que mencionou uma dívida relacionada a um serviço de delivery que a vítima teria feito. O rapaz, no entanto, negou a existência da dívida.

Após o desentendimento, o agressor entrou em sua residência, localizada nos fundos da barbearia, e voltou armado. Ele disparou contra o jovem, que foi atingido no braço. Ferido, o rapaz correu em busca de ajuda.

Um desconhecido prestou socorro e levou a vítima ao hospital local. Devido à gravidade do ferimento, o jovem foi transferido para Campo Grande. O autor dos disparos fugiu e, até o momento, não foi localizado pela polícia. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

