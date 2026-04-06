Discussão por ciúmes termina em facada e homem fica em estado grave em Dourados

Uma discussão entre um casal terminou com um homem gravemente ferido na noite desse domingo (5), no bairro Jardim Jóquei Clube, em Dourados. A vítima foi esfaqueada pela companheira após uma briga motivada por ciúmes e precisou ser encaminhada em estado grave ao hospital.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes do Samu, da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência. O homem foi atingido no ombro esquerdo com uma faca artesanal e, após apresentar complicações, precisou ser levado para a ala vermelha do Hospital da Vida.

De acordo com as informações registradas pela polícia, o casal consumia bebida alcoólica quando iniciou uma discussão motivada por ciúmes. Durante o desentendimento, o homem teria dado um tapa no rosto da mulher. Em reação, ela mordeu o braço do companheiro e deixou a residência.

Minutos depois, a mulher retornou ao local e o casal voltou a discutir. Conforme o registro policial, durante a briga ela teria dito: “Se você me der outro tapa, eu vou te esfaquear”. O homem então desferiu um novo tapa e respondeu: “Agora você pega a faca e me mata”.

Na sequência, a mulher foi até a cozinha, pegou uma faca e tentou atingir o companheiro. Após duas tentativas sem sucesso, conseguiu acertar o ombro esquerdo da vítima na terceira investida.

Após o ataque, temendo uma reação, a mulher jogou a faca, com cerca de 26 centímetros, para debaixo de um veículo e saiu da residência, permanecendo em frente à casa de uma vizinha até a chegada da Polícia Militar.

Aos policiais, ela afirmou que agiu em legítima defesa devido às agressões sofridas. A faca utilizada no crime foi localizada e apreendida pelos militares.

A mulher não apresentava lesões aparentes e foi encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

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