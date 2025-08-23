Motociclista sofre fratura após colisão com carro no centro de Dourados

Uma mulher de 46 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (23), no cruzamento da Rua Camilo Ermelino da Silva com a Rua Major Capilé, na região central de Dourados. A vítima pilotava uma motocicleta Honda Bros quando foi atingida por um Chevrolet Onix, conduzido por um idoso de 76 anos.

De acordo com a Polícia Militar, a motociclista trafegava pela Rua Camilo Ermelino da Silva, via preferencial no sentido Sul/Norte, quando o Onix cruzou a via e provocou a colisão. Com o impacto, a mulher caiu e sofreu diversas escoriações, além de uma fratura na perna esquerda.

Ela foi atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital da Cassems para cuidados médicos.

O motorista do Onix informou aos policiais que não percebeu a aproximação da moto no momento em que atravessava o cruzamento. Ambos os veículos tiveram danos materiais, mas foram liberados para seus proprietários após a ocorrência ser registrada.