Discussão entre ex-casal termina em acionamento da PM e ida à delegacia em Campo Grande

Mulher teria entrado na casa do ex sem permissão e pegado uma faca; caso foi levado à Depac Cepol após versões divergentes

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada na tarde desta terça-feira (2) para atender uma ocorrência envolvendo um casal em processo de separação no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Segundo o registro feito pela guarnição da 11ª CIPM, a mulher teria entrado na casa do ex-companheiro sem autorização e, durante a discussão, pegado uma faca, sendo contida pelo enteado do morador.

De acordo com o relato do homem à PM, a ex-parceira não vive no local desde 2019 e costuma entrar na residência enquanto ele está trabalhando. Ele afirma já ter registrado outras ocorrências sobre a situação.

A mulher, por outro lado, disse aos policiais que não mantém mais relacionamento com o ex, mas que possui pertences no imóvel e, por isso, considera que também mora na casa. Ela ainda alegou ter cicatrizes de agressões antigas atribuídas a ele, embora nunca tenha registrado denúncia.

Como as versões não foram conciliadas no local, os policiais decidiram encaminhar ambos à Depac Cepol para que fossem tomadas as providências legais. O homem não apresentava lesões, enquanto a mulher tinha marcas antigas no corpo. Na delegacia, ele manifestou interesse em representar contra a ex-companheira.

