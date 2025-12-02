Homem de 28 anos é preso preventivamente por violência doméstica em Bataguassu

Na tarde da última segunda-feira (1º), um indivíduo de 28 anos investigado por crimes violência doméstica foi preso em Bataguassu

O homem foi encontrado no bairro Jardim Campo Grande, após diligências realizadas pelas equipes. No momento da abordagem, não houve resistência.

A ação contou com o apoio de policiais civis lotados no Instituto de Identificação Regional de Bataguassu, que auxiliaram na localização e abordagem do suspeito.

Ele foi preso e conduzido à 1ª DP Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde permanece.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.