Arquivo Nacional inaugura livraria virtual com acesso a mais de 400 publicações

O Arquivo Nacional lançou, nesta quinta-feira (28/11), sua nova livraria virtual . A plataforma reúne mais de quatrocentas publicações da instituição, ampliando o acesso do público à produção editorial nas áreas de arquivologia, ciência da informação, história e ciências sociais.

Ao navegar pela loja, os usuários encontram 270 publicações digitais para download gratuito e cerca de 170 títulos impressos, disponíveis para compra ou, em alguns casos, para doação. Cada obra conta ainda com links para consultas complementares na Biblioteca Digital do Arquivo Nacional (BDAN) e na Biblioteca Maria Beatriz Nascimento, fortalecendo o acesso integrado ao conhecimento produzido e preservado pela instituição.

As compras podem ser realizadas por PIX, cartão de crédito ou boleto GRU, por meio do PagTesouro, sistema oficial de pagamentos do governo federal.

Acesse a livraria virtual do Arquivo Nacional: https://loja.an.gov.br/

Com informações da Agência Gov.

