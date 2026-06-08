Discussão em casa termina com mulher ferida e homem detido em Inocência

Briga entre casal por causa de um veículo terminou em agressão e atendimento médico

Uma discussão dentro de casa terminou com uma mulher ferida e um homem de 52 anos detido na manhã desta segunda-feira (8), em Inocência.

O conflito começou por causa do uso de um veículo da família e acabou em agressão. Durante a situação, a mulher foi atingida no rosto por um objeto, o que causou ferimento e sangramento.

Ela foi socorrida por uma familiar e levada ao hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico.

Depois do relato do ocorrido, o homem foi localizado e detido.

O caso segue sob responsabilidade das autoridades.

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