Itens levados de loja em Bonito são recuperados após investigação

Celulares, roupas e dinheiro foram encontrados após apuração sobre o caso

Uma ação em Bonito resultou na recuperação de celulares, roupas masculinas e dinheiro que tinham sido levados de uma loja na Rua Pilad Rebua.

Os itens foram encontrados depois que uma equipe esteve no local e recebeu informações de moradores da região. O suspeito foi localizado em uma casa nos fundos do próprio comércio.

Parte do material estava escondida dentro de um armário, junto com etiquetas de roupas e parte do dinheiro levado. Ele acabou confirmando o que aconteceu e explicou como entrou no estabelecimento durante a madrugada.

Também foram recuperados chips de celulares que tinham sido descartados em outro ponto indicado por ele.

Após a localização dos itens, o caso foi encaminhado para as autoridades responsáveis.

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