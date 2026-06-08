Campanha em Corumbá entrega primeiras doações de agasalhos e segue até 30 de junho

Ação arrecada roupas de frio, calçados e cobertores para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura de Corumbá já iniciou a entrega das primeiras doações arrecadadas na campanha “Doe Amor e Aqueça Vidas”, que reúne roupas de frio, calçados e cobertores.

A entrega foi feita nesta terça-feira (2), com participação da Escola de Governo, responsável pela mobilização no Paço Municipal, e da Secretaria de Assistência Social, que coordena a campanha.

A ação envolve diferentes setores da administração municipal e tem como objetivo reforçar o apoio a famílias que enfrentam o período de baixas temperaturas.

As doações podem ser feitas até o dia 30 de junho. Além dos pontos de coleta nas secretarias, também é possível entregar os itens diretamente na Escola de Governo, no prédio da Prefeitura.

A iniciativa segue incentivando a participação de servidores e da população para ampliar as arrecadações no município.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.