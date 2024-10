Com 190 km de rede esgoto implantados em 2024, Águas Guariroba universaliza mais 4 bairros da Capital

Coophavila 2, Seminário e comunidades Tia Eva e Homex tiveram obras concluídas

Com 190 quilômetros de rede de esgoto implantada somente neste ano, a Águas Guariroba já universalizou os bairros do Coophavila 2, Seminário e as comunidades Tia Eva e Homex em 2024, concedendo acesso a coleta e tratamento de esgoto para todos os moradores dessas regiões. As regiões do São Conrado e Caiobá devem ser universalizadas até o fim do ano.

“Esse avanço da rede de esgoto transforma a vida das famílias em diversos pontos. Leva dignidade e saúde, pois deixam de utilizar fossas sépticas, o que também gera uma economia, sem a necessidade de contratarem uma limpeza dessas fossas. Leva desenvolvimento para a região, com os imóveis se valorizando mais com a infraestrutura do bairro completa. É uma transformação completa”, explica o diretor-presidente da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

Para levar o conhecimento e educação ambiental dos benefícios de se conectar à rede de esgoto, as equipes da concessionária fazem um mutirão de porta em porta fazendo a conscientização.

“No início das obras, nosso setor de Responsabilidade Social se reúne com o líder da região e com os moradores também, para explicar como será o trabalho. Após a finalização da implantação em cada rua, nossa equipe passa de porta em porta explicando a importância de se conectar. Atualmente são mais de 18 mil comércios, indústrias e residências sem conexão, sendo 16 mil só de casas. São moradores que deixam de usufruir da rede já implantada na sua rua e continuam expostos na utilização de fossas”, complementa a diretora-executiva da concessionária, Francis Faustino.

Com um bairro universalizado e todos conectados, existe uma garantia de que esse esgoto será tratado e lançado adequadamente no meio ambiente, sem riscos de contaminação do solo e disseminação de doenças.

“Existem muitos estudos que já comprovam que quanto mais se expande a rede e mais pessoas se conectam, menores são os casos de internações naquela região. Por isso investimos nessa conscientização das pessoas”, explicou o gerente de Meio Ambiente e Qualidade da concessionária, Fernando Garayo.

