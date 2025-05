Semana começa com tempo firme e sol predominante em Campo Grande

A semana de maio será marcada por tempo estável e temperaturas agradáveis em Campo Grande. A previsão indica dias ensolarados, com céu claro nas primeiras horas e aumento da nebulosidade ao longo do dia, mas sem expectativa de chuva. As temperaturas devem variar entre 21°C e 33°C ao longo da semana, proporcionando um clima propício para atividades ao ar livre.

Nesta segunda-feira (5), o dia começa com céu claro e mínima de 21ºC. Ao longo do dia, o sol predomina entre algumas nuvens, e a máxima chega a 31°C. As condições se repetem na terça-feira, com temperaturas variando entre 21°C e 31°C. Na quarta-feira, o tempo continua estável, com céu limpo e sol predominante. As temperaturas aumentam ligeiramente, oscilando entre 21°C e 32°C. A quinta-feira será ensolarada, sem previsão de chuva, com mínima de 22°C e máxima de 33°C. A sexta-feira mantém o mesmo padrão, encerrando a semana com tempo firme e temperaturas entre 22°C e 33°C.

Durante esse período, não há previsão de chuvas significativas para Campo Grande. No entanto, a umidade relativa do ar tende a diminuir, exigindo atenção redobrada com a hidratação e cuidados com a saúde, especialmente em horários de maior calor. No interior do estado, o clima apresenta mais variações. Em Dourados, a segunda-feira será de céu nublado, com temperaturas entre 19°C e 32°C. Apesar do aspecto fechado, não há previsão de chuva significativa.

Já em Corumbá, o tempo se mostra instável no início da semana. A previsão aponta 62% de chance de chuva nesta segunda, com temperaturas variando entre 23°C e 29°C. O céu deve permanecer encoberto durante a maior parte do dia. Em Três Lagoas, o clima será mais ameno, com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. As temperaturas variam de 19°C a 29°C, mantendo uma sensação térmica mais confortável em comparação a outras regiões.

Com informações do Inmet

