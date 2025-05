“Dia D” da Operação Caminhos Seguros prende suspeitos de pedofilia em Mato Grosso do Sul

Nesta quinta-feira (15), Mato Grosso do Sul amanheceu com policiais nas ruas no chamado “Dia D” da Operação Caminhos Seguros, uma ação de âmbito nacional coordenada pelo Ministério da Justiça para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Em todo o país, ordens judiciais de prisão e busca e apreensão estão sendo cumpridas ao longo do mês de maio como parte da campanha de enfrentamento ao abuso sexual infantil.

Em Campo Grande, equipes da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) iniciaram diligências logo nas primeiras horas do dia. Na tarde de quarta-feira (14), a delegacia já havia cumprido um mandado de prisão preventiva contra um auxiliar de farmácia de 29 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 9 anos. Ele foi localizado durante diligência no bairro Jardim Noroeste.

Na manhã desta quinta, outro suspeito foi preso e levado à sede da DEPCA, mas a polícia não divulgou a quantidade total de mandados expedidos para o Estado. As ações continuam de forma simultânea em várias cidades de Mato Grosso do Sul, com foco em prisões e apreensões de materiais que possam comprovar os crimes.

A Operação Caminhos Seguros é parte de um esforço nacional articulado entre forças de segurança, órgãos de justiça e instituições de proteção à infância, com foco na prevenção, investigação e repressão de crimes de natureza sexual envolvendo menores.

Além dela, outras ações vêm sendo realizadas no Estado. Na quarta-feira (14), por exemplo, a Operação Adolescência Segura foi deflagrada para desarticular uma célula criminosa digital que atuava no aliciamento de adolescentes e incentivo à violência em ambientes virtuais. Um adolescente foi apreendido durante a investigação, que também é conduzida pela DEPCA com apoio da Polícia Civil.

As autoridades reforçam a importância da denúncia anônima para que casos de abuso e exploração sexual sejam identificados. Informações podem ser repassadas pelos telefones 100 (Disque Direitos Humanos) e 181 (Disque Denúncia da Polícia Civil).

A delegada titular da DEPCA, responsável pela coordenação das ações na Capital, destacou que o trabalho é permanente. “Essas operações não acontecem apenas no “Dia D”. Elas são parte de um trabalho contínuo, necessário para proteger nossas crianças e adolescentes. Toda denúncia é importante.”

As investigações seguem sob sigilo, mas a polícia deve divulgar um balanço oficial da operação nos próximos dias, com o número de presos e apreensões efetuadas no Estado. A Operação Caminhos Seguros segue até o final do mês, integrando a programação do Maio Laranja, campanha nacional de conscientização sobre o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.

