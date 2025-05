MS Pantanal reforça compromisso com a saúde pública por meio da educação sanitária em Ponta Porã

Capacitação de agentes comunitários integra ações de prevenção, uso consciente da rede de esgoto e valorização da saúde coletiva

A Ambiental MS Pantanal esteve em Ponta Porã, na última quarta-feira (14), para conduzir uma nova etapa de capacitação voltada a agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A atividade, realizada no Centro de Convenções do município, integra uma estratégia contínua de educação sanitária desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, com foco na promoção da saúde preventiva e na orientação sobre o uso adequado da rede pública de esgoto.

Estiveram presentes na abertura o vice-prefeito Patrick Derzi, o secretário municipal de Saúde, Daniel Kayatt, o gerente regional da Sanesul, Célio Poveda Filho, e o diretor executivo da MS Pantanal, Clayton Bezerra, além de equipes técnicas da concessionária e profissionais da área da saúde.

Para Clayton Bezerra, a ação reforça o papel da MS Pantanal na promoção de saúde pública aliada à sustentabilidade. “Capacitar quem está diariamente em contato com a população significa levar conhecimento técnico direto às casas e transformá-lo em práticas de cuidado com o saneamento. Isso resulta em menos doenças, mais qualidade de vida e uso consciente da infraestrutura implantada”, afirmou o diretor.

Resultados concretos e um pacto renovado pela saúde

Mais de 216 agentes já foram capacitados em Ponta Porã. Segundo o secretário Daniel Kayatt, os impactos da formação já são perceptíveis: houve uma redução de 12% nas internações por doenças infecciosas e um aumento de 58% nas notificações de ligações irregulares, o que revela maior vigilância e engajamento da população. “Essa nova etapa consolida os avanços e atualiza os agentes com as boas práticas de operação do sistema de esgotamento”, destacou.

Apesar da cobertura superior a 92% no serviço de esgoto, o município ainda enfrenta desafios relacionados a extravasamentos e conexões indevidas. De acordo com Célio Poveda Filho, o trabalho técnico aliado à educação popular já resultou na redução de 10% nos casos de extravasamento. “Universalizar o saneamento não é apenas implantar redes, mas também conscientizar a população sobre seu papel. Por isso, integrar governo, concessionária e comunidade é essencial para consolidar os resultados.”

Saneamento é saúde: práticas que fazem a diferença

O treinamento abordou aspectos técnicos do funcionamento das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), como as unidades do Estoril e do Planalto, e orientações sobre a manutenção domiciliar da rede. Entre os temas destacados estavam: descarte correto de resíduos, limpeza periódica da caixa de gordura, e a não ligação de águas pluviais à rede coletora, práticas simples que evitam entupimentos, extravasamentos e prejuízos ao meio ambiente.

Os participantes receberam materiais educativos como cartilhas físicas e digitais, que serão utilizados durante as visitas domiciliares, transformando cada contato com a comunidade em oportunidade para promover a saúde, a economia de água e a sustentabilidade ambiental.

Modelo reconhecido e pronto para ser replicado

O sucesso da ação já colocou Ponta Porã como referência em educação sanitária no estado. A iniciativa rendeu ao município o 3º lugar nacional na 10ª Mostra “MS, Aqui Tem SUS”, que reconhece boas práticas de saúde pública com impacto comprovado. A expectativa agora é expandir o modelo para outros municípios do Mato Grosso do Sul.

A agenda integra os compromissos da Parceria Público-Privada (PPP) firmada entre o Governo do Estado e a Sanesul, que delegou à MS Pantanal a operação dos sistemas de esgoto em 68 municípios sul-mato-grossenses, promovendo saúde, dignidade e sustentabilidade para 1,7 milhão de pessoas em Mato Grosso do Sul.

