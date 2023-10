Detento escapa de algemas e foge durante atendimento na UPA

O detento Marcus Vinicius Camargo Vilalba, conhecido como “Menor”, de 22 anos, fugiu de uma escolta policial hospitalar em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), na noite de sábado (14), em Dourados, a aproximadamente 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados Agora, o rapaz estava inicialmente sob escolta do GEP (Grupamento de Escolta Penitenciária) da Agepen (Agência Penitenciária) e algemado no tornozelo, visto que os pulsos do detento estavam feridos.

Instante depois, Marcus conseguiu se soltar e fugir enquanto o policial penal telefonava para a base. O interno estava sob custódia hospitalar de dois policiais, como manda o protocolo de segurança estabelecido, segundo a Agepen.

Marcus Vinicius responde a processos por tráfico de drogas, furtos, desacato e denunciação caluniosa. Por fim, as forças de Segurança do Estado foram comunicadas da fuga e estão na busca do interno. Acesse também: Motorista tenta entrar em posto de gasolina com veículo em chamas